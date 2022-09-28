YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.09.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 22 RR 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Kazada sürücü E.Y. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldıMeriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldıAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandıElazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Otomobil istinat duvarı kaza

Edirne Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:29
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.