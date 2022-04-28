Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde iki apartmandan su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.A. ve C.T.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli B.A'nın evinde yaptıkları aramada 18 su sayacı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz