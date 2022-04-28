YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

28.04.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde iki apartmandan su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.A. ve C.T.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli B.A'nın evinde yaptıkları aramada 18 su sayacı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Edirne Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
06:08
Öğle
13:16
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:47
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.