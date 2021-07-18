Edirne'de arama yapılmak üzere gidilen evin penceresinden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden dışarıya atılan çantada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde arama yapmak için gittiği bir evin penceresinden dışarıya okul çantası atıldığını fark etti.
Ekipler çantada 13 poşette 681,34 gram eroin, 2 poşette 51,84 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Y.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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