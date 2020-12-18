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Edirne'de av yasağı olan gölde "drone" ile tespit edilen kayıklara el konuldu

EDİRNE HABERLERİ  | 18.12.2020 09:36 | Son Güncelleme

Edirne'de av yasağı olan gölde "drone" ile tespit edilen kayıklara el konuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesindeki "av yasağı" olan Pamuklu Gölü'nde usulsüz avlanmada kullanılan ve "drone" destekli denetimle tespit edilen kayıklara el konuldu.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ koordinesindeki ekipler, av yasağı bulunan bölgelerdeki kaçak avcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, her türlü avcılığın yasak olduğu Pamuklu Gölü'nde usulsüz avlanmada kullanılan kayıklara el konuldu. Kayıklar iş makineleri vasıtasıyla gölden çıkarıldı.

Kaçak avcılığın önlenmesi ve av yasağı olan bölgelerdeki koruma faaliyetlerinin aralıksız süreceği kaydedildi.

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