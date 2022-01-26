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Edirne'de balıkçılar Tunca Nehri'nde buzları kırarak balık tutuyor

26.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de balıkçılar Tunca Nehri'nde buzları kırarak balık tutuyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de amatör balıkçılar, soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Tunca Nehri'nde buzları kırarak balık tutuyor.

Hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, Tunca Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Özellikle kıyı kesimlerinde kalın buz tabakasının oluştuğu nehirde balıkçılar, buzu kırarak balık tutmaya çalışıyor.

Amatör balıkçı Cengiz Ceylan, AA muhabirine, buzlu ortamda avlanmanın zor ama keyifli olduğunu söyledi.

Avlanmaya buzu kırarak başladıklarını belirten Ceylan, "İlk olarak kıyıdaki buzları kırıyoruz. Sonra oltayı salıyoruz. Balığın nerede olduğunu da karabatak kuşlarını takip ederek anlıyoruz. Kuşlar suya inerse balık burada demektir. Kısmetimize, sazan balığı geliyor genelde. Buzlu havada böyle avlanıyoruz." dedi.

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