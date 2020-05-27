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Edirne'de bayramda 2 bin 200 cadde ve sokak dezenfekte edildi

EDİRNE HABERLERİ  | 27.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Edirne'de bayramda 2 bin 200 cadde ve sokak dezenfekte edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 2 bin 200 cadde ve sokağın dezenfekte edildiği bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 mahalledeki 2 bin 200 cadde ve sokağın, 772 ton köpüklü özel dezenfektan ile temizlendiğini belirtti.

Kısıtlamada, sokak hayvanları ve güvercinlerin beslendiğini, talepte bulunan 1546 kişinin evine ekmek götürüldüğünü, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırıldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Talepte bulunan vatandaşlarımıza 1250 maske ve 250 kolonya dağıttık. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, sinekle mücadele için ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. Bu kapsamda doğaya zarar vermeyen 205 litre ilaç kullandık. Sağlık çalışanlarını görev yaptıkları hastanelere, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza da bakıcılarını ulaştırdık. Ayrıca eczaneye gitmek durumda kalan vatandaşlarımızın ulaşımını sağladık. Alo 153'e gelen 1237, Vefa Destek Hattı'na gelen 236 çağrıyı cevapladık."

Gürkan, bayram boyunca çalışan belediye personeline teşekkür etti.

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