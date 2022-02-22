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Edirne'de bazı çiftler evlenmek için "22.02.2022" tarihini tercih etti

22.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bazı çiftler evlenmek için "22.02.2022" tarihini tercih etti

EDİRNE (AA) - Edirneli 25 çift, özel olarak seçtikleri "22.02.2022" tarihinde hayatlarını birleştirdi.

Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen birçok çift, belediyeye başvurarak bu özel güne nikah günü aldı.

Bugün için nikah tarihi alan 25 çift, belediye nikah salonunda "evet" dedi. Çiftlerin mutlu gününe aileleri ve yakınları şahit oldu.

-"Bizde erkeklerin memleketi evlenince belli olur"

Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen 22. nikah töreni, Aydan Azapağası ile ABD vatandaşı Ethan Champagne'ninki oldu.

Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Champagne'e Türk bayrağı hediye etti. Damat Champagne Türk bayrağı ile poz verdi.

Gürkan, imzaların atılmasının ardından Champagne'nin Türk adetlerini yavaş yavaş öğreneceğini belirterek, "Bizde bir gelenek vardır. Erkeklere nereli olduğu sorulduğunda 'daha evlenmedim' diye cevap verirler. Bizde erkeklerin memleketi evlenince belli olur. Hanım neresiyse sende oralısın. Genel kural bu. O yüzden bu kıydığımız her nikahta gelin hanıma evlilik cüzdanı veriyoruz, yuvayı yaşatacak olan o. Yuvayı dişi kuş yaşatır." diye konuştu.

Gelin Azapağası, güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını belirterek, "Annem istemişti bu tarihi ama tabii bizde bilmiyorduk 22. nikah töreni olduğunu, şaşırdık açıkçası." dedi.

Çok uzak mesafeleri kat ederek tanıştıklarını anlatan Champagne de unutulmayacak bir tarihte evlendiklerini kaydetti.

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