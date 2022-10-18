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Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

18.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir eğlence mekanı işletmecisinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Muammer Aksoy Caddesi'ndeki eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z, bir süre sonra işletme sahibi M.A. ile tartıştı.

Tartışma sonrası A.M.K, işletme sahibi M.A'yı silahla yaraladı.

Olay sonrası şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.K. ve A.A, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işletme sahibi M.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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