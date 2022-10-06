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Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı

06.10.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde yakalanan 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evde arama yaptı.

Evde Suriye ve Filistin uyruklu 29 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.

Göçmenleri barındırdığı iddia edilen H.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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