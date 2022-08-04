EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Çavuşbey Mahallesi Güllübahçe Sokak'ta devriye görevi yapan polis ve bekçiler, bir kişinin uyuduğu, kapı ve pencereleri açık evde, çevreye uyuşturucu saçılmış olduğunu gördü.
Alınan izinle evde yapılan aramada 3 kilo 178 gram esrar, 165 gram likit esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheli Z.K. gözaltına alındı.
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