YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı

02.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince kentteki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen evin sahipleri 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandıEdirne'de baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi

Edirne Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:33
Öğle
13:19
İkindi
16:59
Akşam
19:54
Yatsı
21:19
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.