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Edirne'de boğanın saldırısına uğradığı iddia edilen kişi öldü

EDİRNE HABERLERİ  | 17.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Edirne'de boğanın saldırısına uğradığı iddia edilen kişi öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde boğanın saldırısına uğradığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İzzetiye Mahallesi'nde ineklerini otlatmak için çobanla birlikte meralık alana götüren Feyzi Cinci (66), iddiaya göre, çimlerde oturduğu sırada sürü içinden bir boğanın saldırısına uğradı.

Yanında bulunan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cinci'yi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Cinci, hayatını kaybetti.

Cinci'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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