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Edirne'de bu yıl 1 ton 461 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

30.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, sınır kapıları ve il genelinde bu yıl 1 ton 461 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren güvenlik güçlerine takdirname verilmesi törenine katılan Vali Kırbıyık, büyük miktarda yakalamalar gerçekleştiren emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Tüm suçlarda olduğu gibi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmenin de temel öncelik ve hedefleri olduğunu belirten Kırbıyık, "Bu doğrultuda valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik birimlerimizce amansız bir mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Vali Kırbıyık, kolluk kuvvetlerinin koordineli şekilde sınır kapılarında ve il genelinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yıl içinde büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğine dikkat çeken Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

"2022'nin toplam rakamlarına baktığımızda şu ana kadar 313 kilo 878 gram skunk, 863 kilo 428 gram esrar, 132 kilo 137 gram eroin, 71 kilo 902 gram kokain, 64 kilo 540 gram metamfetamin, 1 milyon 641 bin 105 kök Hint keneviri, 3 milyon 312 bin 972 ecstasy ve captagon hap, 2 kilo 242 gram sentetik kannobinoid, 1058 sentetik ecza ve 13 kilogram da afyon sakızı ele geçirildi. Toplam yakalanan miktara baktığımızda 1 ton 461 kilogram uyuşturucu madde ve yaklaşık 5 milyona yakında ecstasy ve captagon hap ele geçirildi. Yakalamaların toplam karşılığına baktığımızda 980 milyon lira olduğunu görüyoruz."

Kırbıyık, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında da piyasa değeri 367 milyon 863 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ürünü, muhtelif oto yedek parçası, tıbbi ilaç, cep telefonu, elektronik eşya ve çok miktarda kaçak eşya yakalandığını aktardı.

"UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA MÜCADELEDE 3 TEMEL BAŞLIK VAR"

Vali Kırbıyık, emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre her türlü teknik imkanı kullanarak suçların önlenmesine ve suç işlenmişse faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede 3 temel başlığın olduğunu belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri arzla mücadele, arzın azaltılması. Uyuşturucunun gençlerimizi ve milletimizi zehirlemesine engel olunması. İkincisi talebin daraltılması bu konuda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, bilinç seviyesinin yükseltilmesi. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması geniş kitlelere yayılmakta. UYUMA uygulaması çerçevesinde vatandaşlarımız şahit oldukları, gördükleri herhangi bir uyuşturucu suçunu uygulama üzerinden emniyet birimlerimize bildirebilir. Üçüncü önemli başlık da rehabilitasyondur. Uyuşturucuya bir vesileyle bulaşmış gençlerimizin tekrar tedavi edilip topluma kazandırılması son derece önemli bir başlıktır."

Vali Kırbıyık, daha sonra uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren güvenlik güçlerine belgelerini verdi.

Törene, vali yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ve Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da katıldı.

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uyuşturucu sınır kapıları

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