Edirne'de Büyük Önder Atatürk, halkla buluştuğu salonda düzenlenen konserle anıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde 91 yıl önce halkla buluştuğu salonda konserle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasının girişine Atatürk posteri asıldı.

Atatürk'ün 1930'da halkla buluştuğu ve o dönem Türk Ocağı binasındaki salona buluşmayı temsilen bir masa ve sandalye konuldu.

Masanın üzerine Atatürk'ün bu salonda halkı dinlerken çekilmiş fotoğrafı, bir kahve, su bardağı ve tek dal karanfil konuldu.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğindeki konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Atatürk için yazılmış eserler icra edildi.

Konseri, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve müzikseverler dinledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, 1930'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında halkla buluştuğu salonda anma konserini düzenlediklerini söyledi.

Atatürk'ün o dönemde oturduğu yere bir masa hazırladıklarını ifade eden Bahçe, "O dönemde geldiği ve oturduğu yerde şimdi bir masa var. O masanın üzerinde de burada çekildiği fotoğrafı yer alıyor. Bizler için çok anlamlı. Ata'mızı fiziksel olarak bulunduğu binada yad ettik." diye konuştu.

