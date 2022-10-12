Edirne'de "çakarlı" aracın sürücüsüne ceza uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, trafik ekiplerinin denetiminde aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, aracına usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kıyık Caddesi'ndeki denetimde durdurulan araçlardan birinde çakar tertibatı tespit edildi.

Usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücü B.P'ye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.



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