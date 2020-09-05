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Edirne’de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor

EDİRNE HABERLERİ  | 05.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Edirne’de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor.Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan birçok tedbir, sahada tek tek kontrol ediliyor.Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluş denetimleri periyodik olarak gerçekleştirilmekte, günlük bilgi envanteri oluşturulmaktadır” denildi.Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve il müdür yardımcıları tarafından; kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara ve müracaatçılara yönelik çalışmalar gerçekleştirilen kurumlardaki denetimler sırasında, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

Edirne’de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor

Edirne’de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan birçok tedbir, sahada tek tek kontrol ediliyor.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluş denetimleri periyodik olarak gerçekleştirilmekte, günlük bilgi envanteri oluşturulmaktadır” denildi.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve il müdür yardımcıları tarafından; kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara ve müracaatçılara yönelik çalışmalar gerçekleştirilen kurumlardaki denetimler sırasında, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

Edirne’de Covid-19 denetimleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor

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Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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