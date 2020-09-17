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Edirne’de Covid-19 tedbirleri konuşuldu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, il genelinde hizmet veren; kamu, üniversite ve özel hastanelerin yöneticileri ile bir araya geldi.
Toplantıda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, pandemi ile ilgili güncel durum, yapılan çalışmalar ve Covid-19 hasta tedavisi ve tedbirleri konularında sağlık tesisi yöneticileri ile paylaşımlarda bulundu.
Toplantıda, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra, ilave tedbirler alınması ve denetimlerin daha sıkı şekilde uygulanması gibi konular görüşüldü. Ayrıca, salgınla mücadelenin aralıksız devam etmesi, halkın daha fazla bilgilendirilmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin sıklaştırılması yönünde önemli tedbir kararları alındı.
Sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım korona virüs mücadelesiyle birlikte standart sağlık hizmetlerinin de aksamaması gerektiğini bununda ancak ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının birlik, beraberlik ve destekleriyle mümkün olabileceğini söyledi.
Edirne’nin değerli insanlarının ve tüm sağlık çalışanlarının daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler görmesinin ancak gerçek manada tedbirli ve kontrollü bir sosyal hayatla mümkün olabileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım sağlıklı günler dilekleriyle sözlerine son verdi.

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