Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde B.Ç. yönetimindeki 59 SK 678 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki U.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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