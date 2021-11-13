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Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

13.11.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde B.Ç. yönetimindeki 59 SK 678 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki U.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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