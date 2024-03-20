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Edirne'de doktoru darbeden sanığın yargılanmasına devam edildi

AA AA
20.03.2024 14:23
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Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli doktoru darbeden sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Asliye Caza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık V.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur doktor B.B.Özdeş duruşmaya katılmadı.

Mağdurun babası avukat Taner Özdeş, kızının, olayın psikolojik etkilerini hala üzerinden atamadığını belirtti.

Sanığın vurduğu yumruklar nedeniyle müvekkilinin gözünde kalıcı hasar oluştuğunu belirten Özdeş, "Bu basit bir yaralama davası değildir. Kızımıza yapılan saldırı nedeniyle biz günlerdir uyuyamıyoruz. Sanık, hain saldırısına bahaneler bulmaktadır ve bunun bir izahı yoktur." dedi.

Sanık V.K. ise savunmasında annesini kaybetmenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini, çok pişman olduğunu belirterek herkesten özür diledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin pişman olduğunu defalarca söylediğini, artık kaçma şüphesinde bulunmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme mağdurun güzünde oluşan hasarın belirlenmesi amacıyla kesin hekim raporunun beklenmesine ve sanık V.K'nın tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Duruşma sonunda Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun ve mağdurun babası avukat Taner Özdeş adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürcan, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin kabul edilebilir bir tarafı olmadığını söyledi.

Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Gürcan, "Bizlerin güvenli ortamlarda insanca koşullarda çalışmaya ihtiyacı var. Biz bunu istiyoruz ve her zaman söylüyoruz. Öncelikli olarak bu güvenliği sağlamak kamu otoritesinin görevidir. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik caydırıcı yasal önlemlerin alınması gerekiyor." diye konuştu.

Mağdurun babası Özdeş ise hakimin verdiği tahliye kararını eleştirdi.

Kızının gözünde basit tıbbi müdahaleyle giderilemez bir hasar oluştuğunu ifade eden Özdeş, "Kızım, gencecik bir kız çocuğu, daha mesleğinin başında bir sağlık çalışanı olayda çok ağırlaştırıcı sebep var. İndirim uygulanması söz konusu değil. En ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

OLAY

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B. B.Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat haberini verdiği hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine V.K. tutuklanmıştı.

Edirne'de doktoru darbeden sanığın yargılanmasına devam edildi

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