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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacanın ardından yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 29.12.2020 23:50 | Son Güncelleme

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacanın ardından yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamacanın ardından yakalandı.

Polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini sürdürdüğü Orduevi Kavşağı'ndaki denetim noktasına yaklaşan otomobilin sürücüsü işaret edilmesine rağmen durmadı.

"Dur" ikazına rağmen kaçmayı sürdüren otomobil sürücüsü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Önünü kesen polis otosuna çarparak da kaçmayı deneyen sürücünün kullandığı otomobil, Ağaç Pazarı Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Sürücü ve otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

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