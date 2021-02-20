YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

20.02.2021 00:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de denetim noktasında "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovid-19 kısıtlaması kapsamında ekipler, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Maarif Caddesi'ndeki denetim noktasında bir otomobil sürücüsü, bekçilerin "dur" ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu 34 AJB 546 plakalı otomobil, Sarıbayır mevkisinde durduruldu.

Ekipler, İstanbul'dan kiralandığı öğrenilen araçta ve sürücü Ö.B.B. ile yanındaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Zanlılar gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

Edirne Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:32
İkindi
16:30
Akşam
19:01
Yatsı
20:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Güven Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Milli yüzücü Beril Böcekler, 400 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Beril Böcekler, 400 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

"Burs müjdesi" milli sporcuları sevindirdi

"Burs müjdesi" milli sporcuları sevindirdi

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.