Edirne'de "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de denetim noktasında "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovid-19 kısıtlaması kapsamında ekipler, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Maarif Caddesi'ndeki denetim noktasında bir otomobil sürücüsü, bekçilerin "dur" ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu 34 AJB 546 plakalı otomobil, Sarıbayır mevkisinde durduruldu.

Ekipler, İstanbul'dan kiralandığı öğrenilen araçta ve sürücü Ö.B.B. ile yanındaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Zanlılar gözaltına alındı.

