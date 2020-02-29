YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 29.02.2020 08:37 | Son Güncelleme

Sınır hattında insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında gerginlik de artıyor - Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Avrupa göçmen Sınır

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:31
İkindi
16:36
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Eray Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Pınar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.