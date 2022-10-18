Edirne'de elektrikli skuterden düşen üniversite öğrencisi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de elektrikli skuterden düşerek yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Atatürk Bulvarı'nda elektrikli skuter ile seyreden Z.S, aracın kontrolünü kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasının yere çarptığını ifade eden üniversite öğrencisi Z.S, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz