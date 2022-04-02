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Edirne'de eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

02.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eski çalışanını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Saraçlar Caddesinde M.D'nin işlettiği restorana gelen Y.Ç. eski işyeri sahibiyle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ruhsatsız silahıyla Y.Ç'ye ateş etti.

Kasık ve diz kapağından yaralanan Y.Ç. sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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