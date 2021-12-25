Edirne'de ev kadınlarının kurduğu ritim grubu Trakya şarkıları konseri verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev kadınlarının kurduğu "Morİz Ritim Grubu" Trakya şarkı ve türkülerini tanıtmak amacıyla konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri etkinlileri kapsamında düzenlenen konsere vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Trakya müziklerinin icra edildiği konserde hareketli şarkılarda vatandaşlar oynadı. Konseri çok sayıda kişi telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Edirne Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, konserin ardından yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesi'nde el emeği ürünler tasarlayan kadınların belediyenin desteğiyle ritim grubu kurduğunu söyledi.

Belediyenin enstrüman ve eğitim desteğiyle çalışmalara Edirne Belediyesi Bando Şefliği'nde 20 kişilik bir grupla başladıklarını aktaran Karaman, "Kadınlarımız her geçen gün müzik bilgisini geliştirirken zaman zaman da çaldıkları eğlenceli müzikler eşliğinde dans ediyor. Morİz adını verdiğimiz ritim grubuyla, müziğin evrensel gücüyle Edirne ve Trakya ezgilerinin bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

