YURTHABER
  4. Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı

Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 20.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 kişi, Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Gazimihal Camisi yakınlarında R.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolü sonrası sürücü R.H ile araçta bulunan A.G, Y.G, M.K. ve V.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.G. ve V.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu, M.K'nin ise PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
(Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı(Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Çamlıca Köyü Bocuk Gecesi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptıÇamlıca Köyü Bocuk Gecesi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ PKK Sınır Şüpheli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Edirne Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:59
Sabah
08:29
Öğle
13:30
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:45

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Sağlam Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

İpsala’da Osmanlı Dönemine Ait Altın Sikke Yakalandı

İpsala’da Osmanlı Dönemine Ait Altın Sikke Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.