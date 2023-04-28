Edirne'de geleneksel oyunlarla çocuklara "teknoloji detoksu" yaptırıldı

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) desteği Koşulsuz Araştırma Projesi kapsamında Eğitim Fakültesinde düzenlenen şenliğe ilkokul öğrencileri katıldı.

Akademisyen ve üniversite öğrencileri çocuklarla "halat çekme", "bezirgan başı", "mendil kapmaca", "körebe", "çuval yarışı", "çember", "ip atlama", "yakar top" ve "sek sek" oyunlarını oynadı.

Proje Koordinatörü Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, AA muhabirine, salgın sonrası çocuklarda teknoloji kullanımının giderek arttığını söyledi.

Zaman zaman ebeveynlerin de teknoloji bağımlılığı konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Bacıoğlu, "Bu noktada hem ebeveynleri bilinçlendirmek hem de çocukları biraz teknolojiden uzak tutmak adına proje kapsamında etkinlikler planladık. Bunun bir kısmı ailelere eğitim vermek, bir kısmı da çocuklara geleneksel Türk oyunlarını hatırlatarak onların hem öğrenip hem oynayarak keyif almalarını sağlamak." diye konuştu.

Bacıoğlu, "Teknoloji Kullanımında Bugünün Bilinçli Ebeveynleri Yarının Bilinçli Çocukları" Projesi'nin çeşitli etkinliklerle devam edeceğini kaydetti.

ÇOCUKLARA TEKNOLOJİ DETOKSU

Projenin araştırmacılarından TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin de projenin teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getirdi.

Teknolojinin aşırı kullanılması nedeniyle son zamanlarda çocuklarda bağımlılığın oluştuğunu anlatan Gezgin, "Buradaki amacımız çocuklara teknoloji molaları verdirebilmek ve teknoloji detoksunu öğretebilmek." dedi.

Gezgin, çocukların hayatına geleneksel oyunları da katarak hibrit bir sosyallik modeli oluşturmak istediklerini kaydetti.

Projenin araştırıcılarından TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir ve TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ebru Selçioğlu Demirsöz de çocukların etkinliklerine katıldı.

