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Edirne'de gönüllü gençler köy okullarındaki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 06.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Edirne'de gönüllü gençler köy okullarındaki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de gönüllü gençler, köy okulları bahçesinde bulunan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de bir grup gönüllü genç, 37 köy okulu bahçesindeki Atatürk büstlerinin bakımı ve çevre düzenlemesine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gençlerin belediyenin de katkısıyla yaptığı bu çalışmanın takdire şayan olduğunu belirtti.

Atatürk büstlerinin bakım ve onarımının Cumhuriyet Bayramı'na kadar yetiştirileceğini bildiren Gürkan, "Haydi gençler, Edirneli gönüllü gençlerimizin başlattığı bu hareketi tüm Türkiye’ye yayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar bütün köy okullarının bahçesindeki Atatürk büstlerini onaralım, bakımını yapalım. Ata'mızı bir kez daha gurur ve özlemle yad edelim." ifadelerini kullandı.

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