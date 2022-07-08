Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin kafeye girme anı kamerada

EDİRNE (AA) - Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin kafeye girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

G.K. idaresindeki 34 FCU 906 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde R.C. yönetimindeki 22 NA 665 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, cadde üzerindeki kafeye girdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kafenin camları kırıldı, masa ve sandalyeler etrafa saçıldı.

Kayıtlarda otomobilin kafeye girmesi, boş olan masa ve sandalyelerin savrulması, aracın çarptığı masalara yakın mesafede oturan müşterilerin yaşadığı panik yer alıyor.

Kafe işletmecisi Gürsel Bozkurt, kazayı can kaybı olmadan atlatmanın sevindirici olduğunu söyledi.

