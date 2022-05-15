Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinin girişinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 22 ABB 137 hafif ticari araç ile 34 PVR 55 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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