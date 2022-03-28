Edirne'de hastane odalarının yenilenmesi yararına çalışanlar kermes düzenledi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi odalarının yenilenmesi yararına doktorlar, hemşireler ve çalışanlar, "Bu kurum hepimizin" adlı kermes düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastanedeki kermeste yaptığı konuşmada, kermesi düzenleyenlere teşekkür etti.

Doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının el emekleri lezzetlerin satışından elde edilecek gelirin, özel odaların yeniden tefrişinde kullanılacağını ifade eden Tabakoğlu, "Personellerimiz pastalar, börekler her türlü şeyleri kendi elleriyle hazırladılar. Elde edilen gelirle odaların tamiri gerçekleştirilecek ve hayatını kaybeden çalışanlarımızın adları yaşayacak. Bir aile olduğumuzu hissettiren bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün cesur ve kuruma olan saygıyı artırıcı çalışmaları için teşekkürlerini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğretim Görevlisi Saadet Elmas da görevi başındayken kaza ya da hastalık nedeniyle kaybedilen 27 mesai arkadaşlarının adlarını yaşatmak için bu kermesi düzenlediklerini aktardı.

Bu organizasyonun ilk olduğunu ifade eden Elmas, devamını getireceklerini söyledi.

Kermes, 2 gün sürecek.

