Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de huzurevlerinde kalan yaşlıların, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için meyve ve sebze yetiştirmeleri sağlanıyor.

Huzurevi sakinleri, yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı açıklamada, yaşlıların personelle birlikte bahçe bakımını yaptıktan sonra yazlık sebze fidelerinin dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bahçe ve toprakla uğraşmanın yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığına katkı sağladığını vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti:

"Bahçe faaliyetleri yaşlı bireylerin tüm duyularını kullanabilecekleri, fiziksel ve zihinsel işlevlerini sergileyebilecekleri, vücut metabolizmalarını aktif tutabilecekleri bir aktivite olmakla birlikte bahçede geçirilen vakitler duyuları harekete geçirmektedir. Ekim ve hasat yapma gibi faaliyetler motor becerileri artırmakta, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlamakta ve diğer bireylerle kurulan iletişimlerle sosyal etkileşimi artırmaktadır.

Toprakla uğraşma ve bahçe faaliyetlerinin, yaşlıların sağlığını koruma ve geliştirmede önemini bilen huzurevi çalışanlarımız da bu konuda yaşlılarımızı teşvik etmekte ve yaşlıların da desteğiyle her türlü imkan sağlanmaktadır."

