YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

Edirne'de huzurevi sakinleri meyve sebze yetiştiriyor

28.04.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş: - "Ekim ve hasat yapma gibi faaliyetler motor becerileri artırmakta, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlamakta ve diğer bireylerle kurulan iletişimlerle sosyal etkileşimi artırmaktadır"

EDİRNE (AA) - Edirne'de huzurevlerinde kalan yaşlıların, hareketliliği artırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine destek için meyve ve sebze yetiştirmeleri sağlanıyor.

Huzurevi sakinleri, yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı açıklamada, yaşlıların personelle birlikte bahçe bakımını yaptıktan sonra yazlık sebze fidelerinin dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bahçe ve toprakla uğraşmanın yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığına katkı sağladığını vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti:

"Bahçe faaliyetleri yaşlı bireylerin tüm duyularını kullanabilecekleri, fiziksel ve zihinsel işlevlerini sergileyebilecekleri, vücut metabolizmalarını aktif tutabilecekleri bir aktivite olmakla birlikte bahçede geçirilen vakitler duyuları harekete geçirmektedir. Ekim ve hasat yapma gibi faaliyetler motor becerileri artırmakta, fiziksel aktivitenin sürekliliğini sağlamakta ve diğer bireylerle kurulan iletişimlerle sosyal etkileşimi artırmaktadır.

Toprakla uğraşma ve bahçe faaliyetlerinin, yaşlıların sağlığını koruma ve geliştirmede önemini bilen huzurevi çalışanlarımız da bu konuda yaşlılarımızı teşvik etmekte ve yaşlıların da desteğiyle her türlü imkan sağlanmaktadır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıHatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
06:08
Öğle
13:16
İkindi
17:06
Akşam
20:15
Yatsı
21:47
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.