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Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 9 bin 107 lira ceza uygulandı

12.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 9 bin 107 lira ceza uygulandı

Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 9 bin 107 lira ceza uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen panelvan kamyonet sürücüsüne 9 bin 107 lira idari para cezası verildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta bir kamyonetin uzun süredir park halinde olduğu ihbarını alan Keşan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri inceleme yaptı.

Kamyonette takılı bulunan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit edildi.

Polis, bir süre sonra kamyonetin başına gelen sürücü E.B.'ye 9 bin 107 lira idari para cezası uyguladı.

Trafikten men edilen kamyonet otoparka çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan plaka

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