Edirne'de ikna ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla binlerce kişi aşılandı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşı ikna ekipleri, sırası gelen ve aşı yaptırmak için tereddüt yaşayan vatandaşlara yönelik yürüttükleri çalışmalarla toplumsal bağışıklığa katkı sağlıyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra aşı konusunda bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı kentler arasında ilk sırada yer alan Edirne'de, sağlık çalışanları mart ayından beri yaptığı bilinçlendirme çalışmalarıyla sırası gelip de aşı olmayan binlerce vatandaşı aşı olmaya ikna etti.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla aşı ikna çalışmalarına erken dönemde başladıklarını söyledi.

Aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için yapılan özverili çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Özellikle 65 yaş üzeri aşı randevusu alamayacak ya da alıp da gelmesi güç olacak kişileri aradık. Binlerce arama yaptık ve bu aramalar neticesinde hem randevularını aldık hem de aşılarını yaptık. Oldukça da faydasını gördük." dedi.