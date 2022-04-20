YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı

Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı

20.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden barınak tasarladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle atık malzemelerden kuş, kedi ve köpekler için barınak tasarladı.

"Küçük Mimarlardan Genç Mimarlara: Sokak Hayvanları için Barınak Tasarımı ve Üretimi" projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerince yapılan barınak çizimleri, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından modellendi.

Barınak yapımı için atık malzemeler kullanıldı. Tamamlanan barınakların bir bölümü, Mimarlık Fakültesinde sergilendi.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Ertan Varlı, AA muhabirine, projenin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) faaliyetleri kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında 11 barınağın atık malzemeler kullanılarak üretildiğini belirten Varlı, barınakların 7'sinin Balkan Yerleşkesindeki Patili Bahçe'de kullanılacağını ifade etti.

Mimarlık öğrencilerinden Aslı Otlu da ilkokul öğrencileriyle birlikte barınak tasarlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

İlkokul öğrencilerinden Ayşe Kaynarca, çok sevdiği kedileri için barınacakları bir yer yapmak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandıKırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü

Edirne Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:06
Yatsı
21:35
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.