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Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

15.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Z.K'nin iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde 120 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 kilogram tütün, 145 şişe elektronik sigara sıvısı ve 12 bin 970 vücut geliştirme hapı ele geçirildi.

Şüpheli M.Z.K, gözaltına alındı.

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kaçakçılık

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