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Edirne’de ‘kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu

EDİRNE HABERLERİ  | 04.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Edirne’de, kansere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ‘Kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu.Edirne’de, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Talatpaşa Caddesi’ndeki bir durağı kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserler ilgili bilgilendirme yapmak için farkındalık yazıları ile donatıldı.Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ‘kanser farkındalık durağı’ ile amaçlarının kanserin her yönüyle bilinmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor.

Edirne’de, kansere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ‘Kanser farkındalık durağı’ oluşturuldu.
Edirne’de, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Talatpaşa Caddesi’ndeki bir durağı kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserler ilgili bilgilendirme yapmak için farkındalık yazıları ile donatıldı.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ‘kanser farkındalık durağı’ ile amaçlarının kanserin her yönüyle bilinmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Amacımız bu hastalık hakkında halkımızı bilgilendirmek. Bilgi paylaşımını artırmak için çalışıyoruz. Bu kadar ciddi bir hastalık olan ve ölüme sebebiyet sıralamasında tüm ölümler içerisinde ikini sırada yer alan kanser, yüzde 30 ile 50 arasında risk faktörlerinden kaçınarak, engellenebilecek, önlenebilecek bir hastalık durumundadır aynı zamanda. Buradan görmekteyiz ki eğer bu konuda toplum olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla halkımızı doğru bilinçlendirme yolunda gayret edersek bu hastalığı hepimizi korkutacak bir hastalık olmaktan öteleyebileceğiz” dedi.

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Edirne Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Gülden Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Sultan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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