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Edirne'de Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları konseri verildi

28.04.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları konseri verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları Konseri düzenledi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde, Sezai Irmak Art Akademi Armoni Salonu'nda düzenlenen konserde, sanatçılar Hacivat ve Karagöz oyunu eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıktı.

Topluluk üyeleri, "On kere demedim mi sana sevme dokuz yar", "Fesleğen ektim gül bitti" gibi şarkıları seslendirdi.

Sanatçılar zaman zaman oyuna dahil olarak Hacivat-Karagöz gölge oyununu sahneledi.

Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, ramazan etkinliklerine Senfonik İlahiler Konseri ile başladıklarını belirti.

Ramazan ayını yine ramazana özel olan Karagöz Musikisi ve Karagöz Hacivat Perde Oyunu ile uğurlamak istediklerini anlatan Bahçe, konsere katılanlara teşekkür etti.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve müzikseverler izledi.

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