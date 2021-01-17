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Edirne'de karantinada kalan İranlı aile, yurtta görevli AFAD personeline mektupla teşekkür etti

17.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Edirne'de karantinada kalan İranlı aile, yurtta görevli AFAD personeline mektupla teşekkür etti

EDİRNE (AA) - İngiltere'den ülkeleri İran'a giderken Edirne'de yurtta karantinada kalan aile, kendileriyle ilgilenen AFAD personeline Farsça mektupla teşekkür etti.

İran'a gitmek için yaşadıkları Londra'dan yola çıkan Afşar ailesi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Aile, PCR testi sonuçlarını ibraz etmesine rağmen İngiltere'de görülen mutant virüs nedeniyle yurtta 14 günlük karantinaya alındı.

KYK kız yurdundaki AFAD personelinin kendilerine gösterdiği ilgiden memnun kalan Afşar ailesi, karantina sonrası yurttan ayrılırken görevlilere Farsça kaleme aldıkları mektupla teşekkür etti.

Feryar Afşar'ın yazdığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Ailemle birlikte kendi özel aracımızla Londra'dan İran'a doğru gidiyorduk. İngiltere'deki son olaylardan dolayı (mutant virüs) Türkiye'ye girişimizde Edirne'de 14 gün Şeyda Hanım'ın yönetimi altında karantinada kaldık. Hayatımızın en güzel tecrübesini burada yaşadık. İlk başta çok zor ve tahammül edilemeyecek şekildeydi ama 1- 2 gün sonra buranın çalışanlarının güzel davranışları ve iyilikleri sayesinde çok daha kolay geçirdik. Yemekler, bakım, tedavi ve genel olarak her şey çok güzeldi. Bunlar bu ülkede bizim için harika bir anı olarak kalacak. Kaldığımız yurdun personeline ve Türkiye devletine tüm kalbimizle teşekkürlerimizi sunarız."

- Konyalı aile de mektupla teşekkür etti

Londra'dan memleketleri Konya'ya giden Demir ailesi de AFAD personeline mektupla teşekkür etti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın yetkili, ben Burcu Demir ve eşim Kazım Demir olarak memnuniyetimizi yazılı olarak bildirmek istedik. 3 Ocak 2021'de Edirne Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptık ve Trakya Üniversitesi KYK kız yurdunda 14 gün karantinamızı geçirdik. Bu süreçte sabah ve akşam olmak üzere ateşlerimiz kontrol edildi. AFAD ekibi ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bizlerle çok güzel ilgilenildi. Özellikle Şeyda Bozdağ ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıyeten İranlı misafirlerin problemlerini çözdükleri için doktorumuz Tuğba Aktürk'e teşekkürü borç biliriz. Ekip olarak hepsinin güler yüzlü ve işini severek yaptığı, bizleri memnun etmeyi hedef bildikleri gözden kaçmaz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sizin gibi insanlar hep var olsun. Başarılarınızın daha da artması dileğiyle. Saygı ve sevgilerimizle."

- "Edirne'den geçen herkesin sağlığı bizim için önemli"

AFAD personeli Şeyda Bozdağ da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtta karantinada kalan herkesin sağlığıyla tek tek ilgilendiklerini söyledi.

Yurt dışından gelen misafirlerin, Türkçe bilmedikleri için iletişim kurmakta zorlanabildiğini anlatan Bozdağ, "Farklı bir ülkeden hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar. Bu nedenle iletişim çok önemli oluyor. Biz bu sorunu onlara ilgi göstererek aşıyoruz. Onlara sadece Edirne'de yaşayanların değil, yolu Edirne'den geçen herkesin sağlığının bizim için önemli olduğunu anlattık. Burada ekip olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz ve bunu iş olarak görmüyoruz. İnsanlarla gönül bağı kuruyoruz. Bize yazılmış teşekkür mektupları, yorgunluğumuzu unutmamızı, görevimizi daha büyük bir azimle yapmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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