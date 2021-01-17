Edirne'de karantinada kalan İranlı aile, yurtta görevli AFAD personeline mektupla teşekkür etti

"Ailemle birlikte kendi özel aracımızla Londra'dan İran'a doğru gidiyorduk. İngiltere'deki son olaylardan dolayı (mutant virüs) Türkiye'ye girişimizde Edirne'de 14 gün Şeyda Hanım'ın yönetimi altında karantinada kaldık. Hayatımızın en güzel tecrübesini burada yaşadık. İlk başta çok zor ve tahammül edilemeyecek şekildeydi ama 1- 2 gün sonra buranın çalışanlarının güzel davranışları ve iyilikleri sayesinde çok daha kolay geçirdik. Yemekler, bakım, tedavi ve genel olarak her şey çok güzeldi. Bunlar bu ülkede bizim için harika bir anı olarak kalacak. Kaldığımız yurdun personeline ve Türkiye devletine tüm kalbimizle teşekkürlerimizi sunarız."

- Konyalı aile de mektupla teşekkür etti

Londra'dan memleketleri Konya'ya giden Demir ailesi de AFAD personeline mektupla teşekkür etti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın yetkili, ben Burcu Demir ve eşim Kazım Demir olarak memnuniyetimizi yazılı olarak bildirmek istedik. 3 Ocak 2021'de Edirne Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptık ve Trakya Üniversitesi KYK kız yurdunda 14 gün karantinamızı geçirdik. Bu süreçte sabah ve akşam olmak üzere ateşlerimiz kontrol edildi. AFAD ekibi ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bizlerle çok güzel ilgilenildi. Özellikle Şeyda Bozdağ ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıyeten İranlı misafirlerin problemlerini çözdükleri için doktorumuz Tuğba Aktürk'e teşekkürü borç biliriz. Ekip olarak hepsinin güler yüzlü ve işini severek yaptığı, bizleri memnun etmeyi hedef bildikleri gözden kaçmaz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sizin gibi insanlar hep var olsun. Başarılarınızın daha da artması dileğiyle. Saygı ve sevgilerimizle."

- "Edirne'den geçen herkesin sağlığı bizim için önemli"