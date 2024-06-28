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Edirne'de Kırkpınar Yüzme Şampiyonası başladı

AA AA
28.06.2024 11:01
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Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Edirne'de Kırkpınar Yüzme Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen müsabakalara İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 20 kulüp ve 430 sporcu katılıyor.

Şampiyonada 9 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca 1575 müsabaka gerçekleştirecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekselleşen şampiyonayı 1990'dan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde düzenlediklerini söyledi.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün boyunca yüzme şöleni gerçekleşeceğini dile getiren Dinç, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanlara da başarı diledi.

Şampiyona 30 Haziran Pazar günü sona erecek.

Express


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