YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Edirne'de kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

13.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri kabristanı ziyaret etti.

Ziyaret gerçekleştiren şehit yakınlarından biri de 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un anne ve babasıydı.

Edirne Yenişehir Mezarlığı'na gelen baba Süleyman ve anne Hafize Çetin, şehit kızları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin babası Süleyman Çetin, AA muhabirine buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Çetin, "Bizim için bayramlar gözyaşı ve hüzün. Bayramımız kızımızdan ayrı geçiyor. Buraya gelip kızımız için dua edip, kendimizi teselli ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hafize Çetin de bayramların hüzünlü geçtiğini belirterek, "Biz bayramlarda mezara koşuyoruz, kızımızın yanına. Bu acının tarifi yok, bayramlar bizim için buruk geçiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Edirne'de "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıtıldıEdirne'de "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

Edirne Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:49
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:11

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Kutlutaş Eczanesi
Merkez
Trakya Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Uysal Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.