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Edirne'de koronavirüsü yenen 62 yaşındaki hasta alkışlarla uğurlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 21.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Edirne'de koronavirüsü yenen 62 yaşındaki hasta alkışlarla uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) yenen 62 yaşındaki Enver Batılay, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, 17 gündür koronavirüs tedavisi gören Batılay sağlığına kavuştu.

Farklı hastalıkları bulunmasına rağmen koronavirüsü yenerek taburcu olan Batılay'ı doktor ve hemşireler hastaneden alkışlarla gönderdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Tanrıkulu, kovid pozitif olan Batılay'ın 4 Nisan'da yüksek ateş, halsizlik ve öksürük şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğunu söyledi.

Hastayı tomografi çekilmesinin ardından tedavisi için servise yatırdıklarını anlatan Tanrıkulu, "4 gün hastanın ateş yüksekliğinin devam etmesi üzerine diğer üst tedavilere geçtik ve tedaviden sonuç alarak hastamız negatif oldu. Çok mutluyuz. Halkımıza gerekli olmadıkça dışarı çıkmamasını ve evde kalmasını öneriyoruz. Sağlıkla kalın." diye konuştu.

Hemşire Çiğdem Ergül de 17 gündür tedavi gören Batılay'ı alkışlarla taburcu ettiklerini belirterek, "Tedaviden ziyade zaman zaman umudunu yitirmiş hastamıza sağlık ekibi olarak umut olduk. Hastalarımızın pandemi nedeniyle farklı korkuları oluyor, tedaviye direnç gelişebiliyor ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Evde kalarak buna destek olacağız." dedi.

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