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Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi

24.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesine giriş çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sağlanması için önlem alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldenin giriş çıkışlarını denetlemeye başladı.

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede yaşayan 20 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, 70 kişinin de temaslı olarak tespit edildiğini söyledi.

Testi pozitif çıkan belde sakinlerinin Edirne'de KYK yurtlarında karantinaya alındığını belirten Örnek, "Vaka sayılarındaki artış nedeniyle beldemize giriş, çıkışlar kontrollü şekilde yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik anonslarla sık sık uyarıda bulunuyoruz. Kurallara uyarak bunu atlatacağız." diye konuştu.

Örnek, beldede bakkal, manav, kasap ve fırınların açık olduğunu, temaslı olan vatandaşların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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