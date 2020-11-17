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Edirne'de Kovid-19 tespit edilen kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 17.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Edirne'de Kovid-19 tespit edilen kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı

EDRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.

Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.

Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.

Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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