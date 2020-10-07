Edirne’de kurumlar arası eğitim iş birliği

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlarının katılımıyla iki kurum arasında yapılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışmalarına yönelik planlama toplantısı gerçekleştirildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışmalarına yönelik planlama toplantısı, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hem pandemi sürecinde atılması devam edilecek adımlar, hem de eğitim öğretim yılında yapılması planlanan iş birlikleri görüşüldü.



