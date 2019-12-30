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  4. Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 30.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.

Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın öğlen saatlerinden sonra etkisini artırdığını belirtti.

Fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesinin battığını anlatan Akgül, "Limandaki kayıklar battı. Diğerleri de batmak üzereydi biz balıkçı arkadaşlarla bazılarını kurtardık." dedi.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte poyrazın yarına kadar etkili olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Kayık

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