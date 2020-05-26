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Edirne'de kuvvetli sağanak

EDİRNE HABERLERİ  | 26.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Edirne'de kuvvetli sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de aniden başlayan kuvvetli sağanak, yer yer su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, kısa süreli çisenti şeklinde başlayan yağmur bir anda sağanağa dönüştü.

Eşref Ceylan'ın kullandığı 22 DC 542 plakalı otomobil, Talatpaşa Caddesi'ndeki su birikintisinde bozuldu.

Sürücünün haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ceylan, gazetecilerin sorusu üzerine, arkadaşının yanına gitmek için trafiğe çıktığını belirterek, "Sağanak halinde su fazlaydı, biriken suya girdik, kaldık. Araç durdu, itfaiyeyi ve polisi aradım yardım istedim. İtfaiye gelene kadar su çekildi, iş işten geçti araba ortaya çıktı. Aniden oldu her şey. Aracım çalışmıyor." dedi.

Öte yandan, polis ekipleri Darülhadis Caddesi'nde su biriken yolu uyarı şeridiyle trafiğe kapadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hem yaya hem araç trafiğine çok olumsuz etkisi olmayan sağanak, cadde ve sokaklarda yer yer birikintiler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece yarısına kadar yer yer devam edeceği ön görülüyor.

Tahmine göre sağanak geçişleri hafta sonuna kadar sürecek.

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