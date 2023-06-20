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Edirne'de lavanta yağı için hasat zamanı

20.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, tarlalarda olgunlaşan lavantanın çiçeklerinden uçucu yağ çıkarma işlemi başladı.

Kentte çiçeklenme evresi tamamlanan lavanta tarlalarına hasat için girildi.

Yaklaşık 1000 dönümde ekilen lavanta tarlalarındaki hasadın iki hafta sürmesi bekleniyor.

Hasat edilen lavanta çiçekleri alttan ısıtmalı distilasyon kazanlarına bırakılarak, ekonomik değeri yüksek uçucu yağ elde ediliyor.

Lavanta bitkisinin tarladaki ekim sıklığı ve bitkinin yaşına göre değişmekle birlikte bir dönümden ortalama 600 kilogram çiçek hasat edilebiliyor. Bu miktardan da 6 ile 8 litre arasında lavanta yağı çıkıyor.

"LAVANTA TARIMINA ÖNCÜLÜK ETTİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine 2015 yılında başlattıkları deneme çalışmalarıyla bölgede lavanta tarımına öncülük ettiklerini söyledi.

Lavantanın ekiminden sonra ikinci ve üçüncü yılında randıman vermeye başladığını anlatan Tülek, Edirne'de hasat edilen lavanta çiçeklerinden yağ elde etme işlemine başlandığını belirtti.

Lavanta üretiminin dünya genelinde arttığını ifade eden Tülek, "Lavanta yağının litre fiyatı 30 avroyla 120 avro arasında değişiyor. Tamamen arz talep meselesi. Dünyanın birçok ülkesinde ticareti söz konusu. Üreticilerimiz birlik halinde hareket ederse ürünlerini daha iyi pazarlama ve ekonomik gelir elde etme şansı yakalayacaktır." dedi.

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lavanta yağı

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