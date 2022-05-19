YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı

Edirne’de liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı

19.05.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası ve TÜ'nün desteğiyle kurulan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (TÜ) Öğrenci Orkestrası ve TÜ'nün desteğiyle kurulan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Konservatuvar salonunda şef Ümit Çavuş yönetiminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Öğrenci Orkestrası, Mozart, Mahler, Schubert, Zati Arca ve Zeki Güngör gibi bestekarların eserlerini seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası ve korosu, Öğrenci Orkestrası ile Muammer Sun'dan "Biz Atatürk Gençleriyiz", Hümayi Elçioğlu'ndan "İzmir'in Dağlarında" ve Cemal Reşit Rey'den "10. Yıl Marşı"nı seslendirdi.

Konserin sonunda konuşan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, kısa önce kurulan orkestranın önemli bir işe imza attığını belirtti. Şentürk, orkestranın kurulmasına öncülük eden Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV) Başkanı Atıl Erman'a teşekkür etti.

Erman da üniversite - sanayi iş birliğinin bir benzerini TÜ ile üniversite - lise iş birliği olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orkestranın kurulmasında Edirne Lisesi mezunu Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun büyük desteğini gördüklerini ifade eden Erman, "Gözlerim yaşararak bu konseri izledim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konseri çok sayıda davetli dinledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden olduKahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecekGrease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek

Edirne Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:44
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:37
Yatsı
22:20
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.