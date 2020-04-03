Edirne’de market ve fırınlara korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarını sürdüren Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınları denetlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Edirne’de de covid-19 salgınından dolayı gıda işletmelerinin alması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallarla ilgili denetimler devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt’ın da katılımıyla fırınlarda, marketlerde bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapıldı. İl genelinde aralıksız sürdürülen denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlar tek tek uyarılıyor.

Korona virüs salgınına karşı uyulması gereken noktalar konusunda çalışanları bilgilendiren ekipler, özellikte el temizliği başta olmak üzere hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat çekti. El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan uzmanlar, ekmeği paketleyen kişi ile para alışverişi yapan kişinin farklı olması gerektiğini söyledi. Ekipler, parayı elleyen kişinin ekmek ve diğer gıda ürünlerine kesinlikle dokunmaması uyarısı yaptı.

Denetim ekipleri, çalışanlardan mutlaka maske, eldiven, bone ve kolluk takmalarını istedi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının altını çizen denetimciler, aynı anda fazla sayıda müşterinin içeriye alınmaması gerektiğini söyledi. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi. Ekmek kasalarının yere konulmaması uyarısı yapan ekipler, ekmek üreticilerine işletme girişine mutlaka ayakkabı paspası ve el dezenfektanı koymalarını söyledi.

